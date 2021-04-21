Путин прокомментировал попытку убийства Лукашенко: «Это слишком»

Путин сказал, что Запад не отреагировал на попытку убийства Лукашенко. Фото: пресс-служба Кремля.

В среду, 21 апреля, Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Речь президента транслируется в прямом эфире и онлайн в ряде СМИ, стенограмма публикуется на официальном сайте Кремля.

В своей речи он затронул тему международной политики, в том числе, ситуации в Беларуси. В частности, прокомментировал информацию о готовящемся госпереговороте и подготовке убийства Александра Лукашенко.

- Можно иметь любую точку зрения по поводу Лукашенко, но практика организации убийств - это уже слишком, все границы перешли! - заявил Путин.

Также в своей речи Владимир Путин подчеркнул, что на информацию о подготовке физической ликвидации Лукашенко, западные страны не высказали официальной реакции.

- Запад никак не отреагировал на попытку убийства Лукашенко, - заметил он.

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