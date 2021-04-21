Украинские пограничники на границе с Беларусью перешли на усиленный режим несения службы Фото: Facebook.com/DPSUkraine

Украинских пограничников на границе с Беларусью перевели на усиленный режим несения службы, но скоплений войск здесь нет, сообщает РБК-Украина.

В Государственной пограничной службе Украины пояснили, что усиленный режим предполагает увеличение количества нарядов. Кроме того, максимально активизировали подразделения, которые следят за ситуацией в приграничных районах.

– Вообще этому направлению уделяется существенное внимание. Учитывая тесное сотрудничество этой страны с Россией, особенно в контексте упоминания внешней границы Союзного государства Беларуси и РФ, – уточнил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он добавил, что обстановка на границе с Беларусью остается спокойной.

– На данный момент непосредственно на линии границы или рядом с границей мы не фиксируем движения военной техники или скопления военных подразделений. Нестандартных ситуаций пока тоже не фиксировалось, – сообщил Демченко.

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