Путин о попытке госпереворота в Беларуси: "Готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникаций"

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В ходе выступления, которое было, главным образом, посвящено внутрироссийским проблемам, Владимир Путин несколько слов сказал и о белорусской повестке.

- Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу, или президенту Венесуэлы Мадуро, можно как угодно к ним относиться… К тому же Януковичу, которого чуть не убили и устранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - ну это уже слишком. Все границы перешли, - сказал Владимир Путин.

- А ведь чего только стоят признания задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникаций, полное отключение всей энергосистемы столицы Беларуси – это значит, между прочим, по сути, что велась подготовка к массированной кибератаке - а как иначе? Это просто так одним рубильником не сделаешь. Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить диалог в области информационной и кибербезопасности. Мы много раз это предлагали, все уходят даже от обсуждения данного вопроса. А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята? Ведь к этому же все велось. Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Беларуси – об этом никто не думает, как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране, - обобщил президент России.

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