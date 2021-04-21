Белорусское правительство нашло способ увеличить число арендного жилья: на этом смогут заработать и простые люди

В Беларуси начнут больше строить и создавать арендного жилья, чтобы улучшать жилищные условия нуждающимся. Фото: Влад КОМЯКОВ

О том, что в Беларуси запланировано увеличивать строительство арендного жилья, сообщили БелТА в Министерстве архитектуры и строительства.

Наращивать объемы собираются, привлекая инвесторов, а активизировать строительство жилья для аренды - за счет различных источников и привлечения частных застройщиков.

В министерстве объяснили, что, вообще, работа идет в двух основных направлениях. Во-первых, чтобы увеличить количество арендного жилья, будут вовлекать пустующие помещения государственного жилищного фонда, а также частное жилье физлиц, у которых есть квартиры для передачи их в аренду по рыночной стоимости. Во-вторых, рост строительства жилья для аренды произойдет за счет «создания экономических условий и стимулирования частных инвесторов».

- Обеспечивать арендным жильем в Беларуси будут, прежде всего, нуждающихся в улучшении жилищных условий с предоставлением им господдержки в виде субсидий на частичную компенсацию платежей по аренде, - уточнили пресс-службе.

Также в министерстве назвали и условия, на которых будут привлекать застройщиков. Например, предоставлять им без аукционов сразу два участка (без обременений и зданий под снос - Прим.): один для строительства арендного жилья, второй - под стройку жилого дома на коммерческих условиях. Затем на стройку арендного жилья государство за свой счет подведет инженерные сети, а к строящемуся дому - за 50-процентную компенсацию за счет государства.

- Возможно, будут предоставляться налоговые льготы, - добавили в Минархитектуры.

Или под строительство арендных домов начнут предоставлять кредиты с пониженной процентной ставкой, если большую часть средств предоставит застройщик.

Отдельно все условия еще будут обсуждаться.

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