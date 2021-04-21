Умер последний защитник Брестской крепости: он дожил до 91 года

Петр Котельников оставался последним бойцом, защищавшим Брестскую крепость, дожившим до наших дней. Фото: БелТА.

Когда началась война, Петру Котельникову было всего 12 лет. Он был воспитанником музыкантского взвода 44-го стрелкового полка. Котельников оставался последним бойцом, защищавшим Брестскую крепость, дожившим до наших дней, сообщает «Беларусь 1».

После войны Петр Котельников решил связать свою судьбу с армией. Он выполнял интернациональный дог, участвуя в боевых действиях в Эфиопии. Затем служил в Западной группе советских войск в Германии.

Был награжден большим количеством орденов и медалей.

Умер ветеран на 92-ом году жизни. В последние годы проживал в Москве. Сообщается, что у мужчины было онкологическое заболевание.

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