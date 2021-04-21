Глава МВД Кубраков объяснил, почему увеличилось число пеших патрулей милиции на улицах Беларуси

Глава МВД Кубраков объяснил, почему увеличилось число пеших патрулей на улицах Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков прокомментировал обстановку в стране. По его словам, повышенных мер безопасности в республике нет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

– Сотрудники органов внутренних дел работают в штатном режиме. Повышенных мер безопасности нет, мы реагируем на те или иные угрозы, которые возникают, – сказал он.

При этом глава МВД отметил, что в настоящее время в республике этому вопросу уделено повышенное внимание.

– Вы, наверное, заметили, что количество пеших патрулей патрульно-постовой службы милиции на улицах городов увеличилось. Это всего лишь связано с тем, что наступил весенне-летний период. Хотя еще не тепло, но в парках и скверах все больше молодежи, поэтому наши сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка в штатном режиме, – так прокомментировал он увеличение количества милиционеров на улицах.

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