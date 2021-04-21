«Кому-то необходимо изменение внешности». В Беларуси приняли закон о госзащите должностных лиц

По закону, любой гражданин, которому поступают угрозы, может обратиться в милицию за защитой Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

21 апреля верхняя палата белорусского парламента одобрила анонсированный ранее законопроект об изменении закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны». Изменения прокомментировал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

- Угрозы в конце прошлого года, да и в начале этого года поступали в адрес должностных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей, - цитирует главу МВД БелТА. Он заметил, что подобные угрозы получали не только милиционеры и судьи, но и люди «с гражданской позицией».

В частности, много угрожали учителям, журналистам, артистам, заявил Кубраков. Из-за этого, как пояснил министр, в законопроект и внесли такое понятие, как «иные защищаемые лица». Глава МВД также пояснил:

- Кому-то достаточно просто изменить место работы или место жительства, а кому-то необходимы изменения внешности. Это зависит от степени угроз, которую определят в органах внутренних дел в случае обращения гражданина.

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