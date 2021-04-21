Проект закона о массовых мероприятиях в Беларуси одобрили в Совете Республики

Законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» одобрили 21 апреля в Совете Республики. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Он предусматривает отмену уведомительного принципа при проведение таких мероприятий.

– Изменения в закон о массовых мероприятиях продиктованы временем и правоприменительной практикой. В новом законопроекте упраздняется уведомительный принцип, когда достаточно было уведомить органы власти. Мы внесли изменения. На сегодняшний день в обязательном порядке должен быть разрешительный принцип, то есть заявительный, –прокомментировал новшества министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Он добавил, что это сделано из-за событий, которые развернулись в республике после президентских выборов. Напомним, что люди были не согласны с официальными результатами, по которым победил Александр Лукашенко, и вышли на протесты.

– Вторая половина 2020 года показала, что отдельные граждане Беларуси, а именно деструктивно настроенные силы, использовали эту норму для сбора граждан. Потом в определенный момент выводили людей на улицы, – заявил Кубраков.

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