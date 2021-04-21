Курсы доллара и евро выросли: что произошло на валютном рынке Беларуси 21 апреля

Курсы доллара и евро выросли Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Доллар и евро подорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 апреля. Правда, не существенно, зато российский рубль заметно подешевел.

Итак, по итогам торгов курс доллара США вырос на одну копейку и остановился на позиции 2,598 USD/BYN (+0,45%). Европейская валюта подорожала скромнее: на 0,07% (+0,0023 руб.) до 3,1209 EUR/BYN.

Курс российского рубля по результатам торгов на бирже снизился на 0,63% (-0,0213 руб.) и составил 3,3814 росс. рублей за 100 белорусских.

Такие курсы валют сохранятся до следующих торгов, которые пройдут 22 апреля. Курсы в обменниках коммерческих банков могут отличаться.

Напомним, на днях стало известно, что Нацбанк и правительство смогут вводить валютные ограничения «в случае угрозы экономической безопасности». И вот сегодня в Национальном банке объяснили новый указ в сфере валютного регулирования и контроля.