«Мамбу» амнистировали. В Беларуси признали ошибочным запрет на продажу этих конфет и отменили его

Ешьте это! "Мамбу", как выяснилось, запрещали ошибочно. Фото: danger.gskp.by

С 23 марта в Беларуси снова можно покупать все сорта конфет «Мамба». Напомним, с 4 марта в стране запретили продавать «Мамбу» с четырьмя вкусами – кола-ананас, кола-вишня, кола-лимон и кола-апельсин. Компания-производитель объяснила функции тех ингредиентов в конфетах, которые вызвали вопросы у контролирующих органов.

-Эксперты при первичном анализе качества не учли пропорции содержащихся веществ: в конфетах действительно содержатся одновременно и сахар, и сорбитовый сироп, однако доля сорбитового сиропа минимальна и составляет всего 3,2%, что не превышает допустимой нормы. Сироп в составе конфет не служит для усиления сладости вкуса, а выполняет функциональное значение влагоудерживающего агента, - рассказали в ООО «Шторк», которое является дистрибьютором бренда конфет «МАМБА КОЛА & ФРУКТЫ» в Восточной Европе.

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь отменил запрет на ввоз четырех указанных вкусов жевательных на территорию Беларуси. Теперь можно без опаски покупать «Мамбу» с любым вкусом.

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