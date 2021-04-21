Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 апреля 2021 года: число новых случаев за сутки резко выросло

В Беларуси за сутки выявили 1 тысячу 318 пациентов с COVID-19 Фото: Андрей АБРАМОВ

Суточный прирост новых случаев коронавируса в Беларуси резко увеличился в сравнении с предыдущими днями. Об этом свидетельствует свежая статистика Минздрава.

По данным на 21 апреля, в республике за сутки выявили 1 тысячу 318 пациентов с COVID-19, выписали из больниц 1 тысячу 393 пациента. Напомним, что до этого несколько дней подряд регистрировалось чуть более 880 заразившихся за сутки.

«Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 347 тысяч 316 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 337 тысяч 620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

За все время распространения инфекции на территории Беларуси умерли две тысячи 453 пациента с выявленным коронавирусом.

Кроме того, за прошедшие 24 часа специалисты провели 19 тысяч 630 тестов, а за все время – пять миллионов 705 тысяч 532 таких анализа.

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Выводы неутешительные – риск неоднократного заболевания очень высок (подробности).