Стало известно, что Лукашенко и Путин обсудят на встрече в Москве 22 апреля

Лукашенко и Путин встретятся в Москве 22 апреля Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пресс-службе президента Беларуси 21 апреля подтвердили информацию о ранее анонсированной поездке Александра Лукашенко в Москву в четверг, 22 апреля. Там он должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить «актуальную повестку белорусско-российских отношений».

В частности главы стран намерены остановиться на теме торгово-экономического сотрудничества, рассмотреть вопросы взаимодействия в контексте пандемии и обсудить следующие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения между странами.

Союзная тематика также будет среди главным тем разговора, отметили в пресс-службе президента. Там добавили, что Лукашенко и Путин планируют также обсудить «совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы», кроме того, политики предполагают поделиться своими мнениями в контексте ситуации в регионе и международной повестки дня.

Накануне встречи Путин высказался о попытке госпереворота в Беларуси: "Готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникаций"