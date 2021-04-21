Новые выборы и расследование нарушения прав человека. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла две резолюции по Беларуси

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла две резолюции по Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла 21 апреля две резолюции по ситуации в Беларуси. В одной из них есть призыв провести в республике реформу электоральной системы, во второй – расследовать эпизоды нарушения прав человека.

В частности, в первом документе сказано о том, что ассамблея «сожалеет, что выборы в Беларуси никогда не соответствовали международным стандартам свободы и справедливости» и выражает мнение, что «полноценная избирательная реформа, направленная на выполнение всех предыдущих рекомендаций ПАСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) и Венецианской комиссии» заложит прочный фундамент для справедливых выборов. Кроме того, в этой резолюции ПАСЕ призывает Минск добиться «политически сбалансированного состава избирательных комиссий на всех уровнях, начиная с Центральной избирательной комиссии» (ЦИК), создать общедоступный список избирателей, ужесточить критерии для разрешения досрочного голосования, а также повысить прозрачность подсчета голосов.

«ПАСЕ призывает разрешить национальным и международным наблюдателям выполнять свою работу эффективно и беспрепятственно, обеспечив им возможность просить у членов избирательной комиссии участка списки избирателей, присутствовать при проверке подписей за выдвижение кандидатов, а также обеспечить им доступ к хранилищу бюллетеней и ящиков для голосования во время досрочного голосования, в том числе в нерабочее время», – уточняется в документе, сообщает ТАСС.

Кроме того, парламентарии призвали осторожно относиться к результатам любых внеочередных выборов, если они будут организованы без «по-настоящему независимой ЦИК» и если там не будут выполняться все вышеизложенные требования.

Депутаты пояснили также, что ПАСЕ решила не отправлять свою делегацию на президентские выборы в 2020-м году «по независящим от нее причинам», хотя приглашение им направляли.

Что касается второй резолюции, то там ПАСЕ призывает Минск «освободить политических заключенных», «провести демократические выборы в этом году», прекратить «пытки против противников режима» и привлечь к ответственности тех, кто их осуществлял. Также Беларуси посоветовали подписать и ратифицировать факультативный протокол конвенции ООН против пыток и Римский статут Международного уголовного суда (МУС), снять все ограничения на работу СМИ и как можно скорее упразднить смертную казнь.

Отмечается, что страны ЕС призывают поддержать диалог власти и оппозиции Беларуси и для сотрудничества в экономике сделать условием освобождение политзаключенных.

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