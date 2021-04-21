На Радуницу откроют въезд в чернобыльскую зону: как и когда в 2021 году можно посетить кладбища в отселенных деревнях

На Радуницу откроют въезд на кладбища в чернобыльской зоне Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Традиционно на Радуницу, когда у православных верующих принято поминать усопших, в Беларуси открывают въезд для всех желающих в зоны отселения и отчуждения. Но есть и при этом и определенные правила.

Речь идет о территории, сильно пострадавшей после катастрофы на ЧАЭС, из-за чего пришлось отселять людей и закрывать въезд в зоны. В трех районах Беларуси, все они находятся в Гомельской области, есть участок, в которую свободный въезд запрещен всегда - это зоны отчуждения в Брагинском, Хойникском и Наровлянском районах. Здесь же расположен и Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, на территории которого остались десятки выселенных деревень.

Каждый год шлагбаумы зоны открывают для переселенцев и их потомков, которые едут в родные деревни, чтобы навести порядок и посетить могилы предков. В 2021 году Радуница приходится на 11 мая, но въезд в зону без пропусков всегда разрешают на протяжении и трех предыдущих выходных дней. Это значит, что попасть на кладбища в отселенные деревни в этом году можно будет с субботы, 8 мая, по вторник, 11 мая, включительно.

Радуница - еще и повод для встречи переселенцев - бывших односельчан Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А теперь о правилах: в зону пропустят только совершеннолетних по предъявлению паспорта. С водителя потребуют документ на авто. Пребывать в зоне можно будет только с 9.00 до 17.00.

Посетителям зоны разрешается свободно передвигаться только по кладбищу. Нельзя заходить в заброшенные дома и постройки. Что касается радиационной безопасности, то нельзя мыть руки и лицо, а также продукты водой из колодцев и открытых источников в зоне. Еще важно не наглотаться пыли: надевать марлевые повязки, перчатки. С одежды тоже нужно стряхнуть пыль перед возвращением.

Еще важно: строго запрещено разжигать костры. Пожар в зоне может быстро распространиться на обширную площадь - это потребует много времени и ресурсов на его ликвидацию, а дым может разносить радиоактивные частицы.

Напомним, 26 апреля будет отмечаться 35-я годовщина катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Авария привела к отселению сотен деревень в Беларуси, Украине и России.