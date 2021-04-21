Сильные ливни и град: спасатели и синоптики предупредили белорусов о неблагоприятных условиях 21 апреля

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 апреля Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Неблагоприятная погода ожидается в Беларуси 21 апреля. Об этом предупредили в МЧС и в Белгидромете.

«Сегодня, 21 апреля (среда), по юго-западной половине республики ожидаем грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с, возможны сильные ливни и даже град», – сообщили спасатели.

Там добавили, что стоит подготовиться и к выходным.

«В выходные будет не самая комфортная погода: холодно, а может быть ещё и мокро!» – добавили в МЧС.

Также в Белгидромете сообщили, что сегодня по юго-западу Беларуси и в Минске ожидается очень неблагоприятная погода, следует быть осторожными.

«Оранжевый уровень опасности! Сегодня 21 апреля (среда) в период с 16 до 21 часа в Минске ожидается гроза, при грозе местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с», – сообщили в Белгидромете.

По юго-западу страны, кроме усиления ветра и грозы, прогнозируются сильные ливни и град.

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