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Общество21 апреля 2021 17:09

Какое сочетание масок наиболее эффективно для защиты от коронавируса, рассказали ученые

Эксперты проанализировали несколько сочетаний двух масок из разных материалов
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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Специалисты проанализировали несколько сочетаний двух масок из разных материалов.

Специалисты проанализировали несколько сочетаний двух масок из разных материалов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда использование двух масок будет наиболее эффективно для защиты от COVID-19, выяснили исследователи из США.

Ученые из Университета Северной Каролины изучили вопрос о том, стоит ли носить сразу две маски, в связи с тем, что ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил об увеличении защиты от вируса на 50% благодаря этому способу, сообщает портал Business Insider.

Специалисты проанализировали несколько сочетаний двух масок из разных материалов. В итоге они установили, что лучше всего защищает такой вариант: медицинская маска, поверх которой плотно замотан платок либо шарф. Главное – это то, что маски плотно облегают кожу, а дополнительные слои не играют значительной роли.

Кроме того, по словам экспертом, оптимальная защита при общении с другими людьми происходит, когда все используют плотно прилегающие к лицу маски.

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