«Белоруснефть» прокомментировала информацию о работе предприятия в Эквадоре. Фото:

«Белоруснефть» прокомментировала информацию о работе предприятия в Эквадоре. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- «Белоруснефть» выполняет все договорные обязательства в Эквадоре в полном объеме. Информация, которая появилась в СМИ 21 апреля, о деятельности предприятия в Эквадоре не соответствует действительности. Компания «Белоруснефть» и созданная в Эквадоре компания «Эквасервойл» в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках подписанных договоров, - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 апреля появилась информация о том, что Эквадор планирует отсудить у компании «Белоруснефть» 60 миллионов долларов. Причина – внушительная сумма долгов, которая возникла, как пере государственными учреждениями, так и перед местными подрядчиками, которые выполняли работы на нефтяных скважинах.

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