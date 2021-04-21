Макей заявил, что Беларусь заинтересована в том, чтобы выстраивать качественные отношения с Украиной. Фото: БелТА

Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что Беларусь заинтересована в том, чтобы выстраивать качественные отношения с Украиной.

- Народы Беларуси и Украины на протяжении многих столетий жили в миру, дружбе и согласии. Белорусская сторона никогда не сделает подобного рода заявлений и конкретных действий, чтобы поставить отношения с украинским народом на паузу. Никогда этого не будет. И те искусственные заявления, что якобы с территории Беларуси исходит некая угроза для Украины, беспочвенны. Их цель, скорее всего, состоит в том, чтобы найти какие-то оправдания своим не очень умным шагам и действиям. Я именно так это расцениваю, - рассказал Макей.

Он добавил, что Беларусь заинтересована в том, чтобы граница длиной 1084 километра была границе дружбы.

- Президент Беларуси как-то сказал, что мы приедем в Украину не на танке, а на тракторе. Мы заинтересованы в том, чтобы граница длиной 1084 километра была границе дружбы, спокойствия и мира. И чтобы мы через эту границу разговаривали не как через высокий забор, обвиняя друг друга, а, чтобы калитки были открыты всегда, и мы спокойно общались друг с другом. Мы именно такого подхода придерживаемся, - подытожил Макей.

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