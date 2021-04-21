Посол США в Беларуси Джули Фишер начнет работать из Литвы. Фото: state.gov

Посол Соединенных Штатов Америки в Беларуси Джули Фишер начнет работать из Литвы. Об этом сообщает телеграм-канал «Еврорадио».

Фишер будет временно работать в Вильнюсе. Вашингтон направил запрос на временную аккредитацию Джули Фишер в Литве.

Помимо Джули Фишер, Беларусь не выдала визы еще пятерым американским дипломатам.

Напомним, что посол США в Беларуси Джули Фишер 18 апреля в интервью Национальному общественному радио Америки заявила о том, что не приехала в Минск по причине того, что у нее нет визы.

Глава белорусского МИД Владимир Макей, в свою очередь, отметил, что Джули Фишер готовы принять в любое время.

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