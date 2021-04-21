Результаты опроса: более 1 млн белорусов могло переболеть COVID-19

По результатам опроса, более 1 млн белорусов могло переболеть COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

По результатам исследования столичной маркетинговой компании SATIO, почти 22% городского населения Беларуси могли перенести коронавирус. К такому выводу пришли после проведения онлайн-опроса жителей городов, в котором участвовали свыше 1 тыс. человек.

При анкетировании на вопрос о перенесенной и диагностированной медиками инфекции COVID-19 утвердительные ответы дали 21,7% человек, сообщает БелаПАН со ссылкой на SATIO.

По мнению специалистов, если транспонировать полученный процент переболевших ковидом на все городское население, получается число свыше 1 миллиона человек. С учетом пределов доверительного интервала, оно может достигать 1 млн 381 тыс. человек.

Кстати, коронавирус уже перестает волновать белорусов. Новости о распространении пандемии читают все реже - на четверть, по сравнению в маем 2020 года, уменьшилось число тех, кто следит за новостями о COVID-19.

Напомним, по официальным данным Минздрава Беларуси, за все время распространения пандемии на территории страны зарегистрировали 347 тысяч 316 человек с коронавирусом.