В Минздраве сообщили, сколько человек уже привились от коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве здравоохранения рассказали, сколько человек уже привились от коронавирусной инфекции. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В Беларуси на среду, 21 апреля, первую дозу вакцины от коронавируса получили более 211 тысяч человек. Более 75 тысяч человек прошли уже полный курс вакцинации. Случаев осложнения после проведенной вакцинации установлено не было. Примерно у 10% привитых регистрируются общие, среди которых гриппоподобный синдром, повышение температуры, головная боль, а также местные (уплотнение и болезненность в месте введения вакцины) поствакцинальные реакции в 1-3 сутки после того, как была сделана прививка, - прокомментировали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что продолжается реализация первого и второго этапов Национального плана мероприятий по вакцинации против коронавируса.

- Профилактические прививки в первую очередь проводятся медицинским и фармацевтическим сотрудникам, работникам соцсферы и сферы образования, а также лицам, которые старше 60 лет и тем, у кого имеется ряд хронических заболеваний, - отметили в ведомстве.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что для вакцинации применяются комбинированная векторная российская вакцина Гам-КОВИД-Вак, а также китайская вакцина SARS-CoV-2. С 16 апреля также используется вакцина Гам-КОВИД-Вак, которая была произведена на предприятии «Белмедпрепараты».

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