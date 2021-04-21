В Мядельском районе четырехлетний ребенок упал с мотоблока – он в реанимации в тяжелом состоянии

В Мядельском районе четырехлетний ребенок упал с мотоблока. Фото: ГАИ Минобласти

В Мядельском районе четырехлетний ребенок упал с мотоблока. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.

- Инцидент произошел во вторник, 20 апреля, на подъезде автодороги Яневичи-Помошье к МТФ «Помошье» Мядельского района во время движения мотоблока с прицепом на дорогу упал четырехлетний мальчик – он сидел на борту прицепа. Управлял мотоблоком 27-летний отец ребенка. Мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение. На данный момент ребенок в тяжелом состоянии, - прокомментировали в ведомстве.

В ГАИ Минобласти добавили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе как «бесправник» и за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

- В отношении 27-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса – Дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

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