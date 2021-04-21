Фотофакт. В Уручье скульптуру бело-красно-белого Змея Горыныча перекрасили в серый цвет

Было...Фото: tut.by

В Уручье скульптуру бело-красно-белого Змея Горыныча перекрасили в серый цвет. Об этом сообщает портал tut.by.

Изначально скульптура Змея Горыныча была покрашена в серо-зеленый цвет. Но осень 2020 года его покрасили в бело-красно-белые цвета. На площадке возле дракона жители микрорайона устраивали праздники и дворовые активности.

Сотрудники коммунальных служб скульптуру не трогали, более того, у жителей появилась идея по развитию территории, которую в ЖКХ Первомайского района готовы поддерживать.

Несколько раз кто-то неаккуратно закрашивал баллончиком зеленой краски белые цвета на скульптуре дракона.

В среду, 21 апреля, Змея Горыныча перекрасили в серый цвет. Дозвониться в ЖКХ Первомайского района не удалось.

Стало. Фото: tut.by

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