«Лежал на матрасе в холодном помещении»: в Молодечненском районе сотрудники милиции изъяли четырехмесячного ребенка у нетрезвых родителей

В Молодечненском районе сотрудники милиции изъяли четырехмесячного ребенка у нетрезвых родителей. Фото: ОНТ

В Молодечненском районе сотрудники милиции изъяли четырехмесячного ребенка у нетрезвых родителей. Информация была опубликована на сайте УВД Миноблисполкома.

Жители одного из населенных пунктов Молодечненского района ночью сообщили участковому о том, что по улице ходят нетрезвые на вид граждане с грудным ребенком.

Когда сотрудники милиции приехали по указанному адресу, то во дворе частного дома увидели мужчину и женщину с признаками алкогольного опьянения. Это и были родители ребенка.

- Сам ребенок находился в доме. Он лежал на матрасе в холодном помещении. За ним якобы должна была присматривать бабушка, которая, как выяснилось, тоже была пьяна. В доме наблюдалась антисанитария, продуктов для питания ребенка не было. Инцидент произошел на следующий день после того, как мать освободили из мест лишения свободы. Несколько лет назад по решению суда женщина была лишена родительских прав на сына и дочь. Она также была замечена в бродяжничестве, злоупотреблении спиртными напитками. Женщина нигде не работала, - написано в сообщении.

Сотрудники милиции вызвали бригаду скорой помощи. Врачи забрали ребенка в больницу для обследования и оказания всей необходимой медпомощи.

Инспекция по делам несовершеннолетних направила в органы опеки и попечительства соответствующие сведения.

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