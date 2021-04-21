В Белом доме опровергли подозрения в причастности США к покушению на Александра Лукашенко. Фото: Reuters

В Белом доме опровергли подозрения в причастности США к покушению на Александра Лукашенко. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 21 апреля на брифинге.

- Я могу подтвердить, что нет никаких основания для этого, - ответила Псаки на просьбу прокомментировать заявления о причастности Соединенных Штатов Америки к покушению на Лукашенко и к попытке государственного переворота в Беларуси.

Напомним, что 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение.

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