В Белом доме опровергли подозрения в причастности США к покушению на Александра Лукашенко. Фото: Reuters
В Белом доме опровергли подозрения в причастности США к покушению на Александра Лукашенко. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 21 апреля на брифинге.
- Я могу подтвердить, что нет никаких основания для этого, - ответила Псаки на просьбу прокомментировать заявления о причастности Соединенных Штатов Америки к покушению на Лукашенко и к попытке государственного переворота в Беларуси.
Напомним, что 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение.
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