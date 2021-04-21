В Мингорисполкоме рассказали, что в детсадах и школах ежегодно растет число групп и классов с белорусским языком обучения Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Мингорисполкоме рассказали, что в детских садах и школах столицы ежегодно растет число групп и классов с белорусским языком обучения. Об этом сообщили БелТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

- В Минске в каждом районе есть группы с белорусским языком обучения. С каждым годом по запросам родителей их количество растет. К примеру, если в 2016 году работало только 133 группы, то уже в 2020 году – уже 187. Что касается школ, что и там наблюдается положительная динамика, пусть и незначительная, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что в школах в столице в 2020-2021 учебном году был сформирован 171 класс с белорусским языком обучения, в которых числятся 3770 учеников.

- К примеру, два года назад насчитывалось только 159 классов, в которых обучалось 3422 ученика. Классы с белорусском язык функционируют во всех районах Минска, кроме Октябрьского, - отметили в Мингорисполкоме.

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