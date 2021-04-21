Машины рассекают воду: посмотрите, как затопило минский микрорайон Чижовка

Как затопило минский микрорайон Чижовка. Фото: Раиса ЮДИНА

В Чижовке из кранов пропала вода. Оказывается, она вся на улице! На улице Уборевича потоп как в самые сильные ливни.

Минск. Чижовка. 21.04.2021 г. Фото: Раиса ЮДИНА

Читатели сообщают: воды нет или она идет со слабым напором в Чижовке, Лошице, Серебрянке, в районе улицы Маяковского. В районе метро "Партизанская" из кранов идет желтая вода. Говорят, все дело в прорыве трубы в районе улицы Уборевича в Чижовке.

Потоп в Чижовке. Фото: Раиса ЮДИНА

Воды в кранах нет, она вся на улице. Фото: Раиса ЮДИНА

Потоп в Чижовке. Фото: Раиса ЮДИНА

Поздно вечером в телеграм-канале "Минск. Официально", который представляет информацию Мингорисполкома, появилось такое сообщение:

"Водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах из-за повреждения крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе одной из стройплощадок столицы. Сейчас на месте работают аварийные бригады. Ожидается, что повреждение локализуют до 22.40, после чего водоснабжение начнут восстанавливать, но на это также потребуется какое-то время.

В пострадавшие районы направят автоцистерны с питьевой водой. Информацию о локациях разместят на сайте "Минскводоканал".

По информации предприятия предполаггаемое последствие аварии — временное ухудшение качества воды в трёх районах столицы. О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую "Минскводоканала". Специалисты отреагируют на такие сигналы и выполнят промывку сетей водопровода".

Напомним, в начале года почти на сутки остались без воды и тепла жители некоторых домов в минских Малиновке и на Юго-Западе.