В Мингорисполкоме назвали причину нарушения водоснабжения в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах. Фото: БелТА

В Мингорисполкоме назвали причину нарушения водоснабжения в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах – повреждение крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе из стройплощадок. Информацию об этом разместили в телеграм-канале ведомства.

- На месте случившегося работают аварийные бригады. Ожидается, что повреждение будет локализовано до 22.40. После этого, водоснабжение постепенно начнут восстанавливать. В пострадавшие районы будут направлены автоцистерны с питьевой водой. Информация о локациях будет размещена на сайте «Минскводоканала», - рассказали в Мингорисполкоме.

В ведомстве добавили, что предполагаемое последствие аварии – временное ухудшение качества воды в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах.

- О подобных явлениях гражданам необходимо сообщать на номер 115 либо же в диспетчерскую «Минскводоканала». Специалисты отреагируют на сигналы и выполнят промывку сетей водопровода, - говорится в сообщении.

Цистерны с питьевой водой находятся около Больницы скорой помощи (Кижеватова, 60); 10-ой городской клинической больницы (Уборевича, 73); 11-ой городской детской клинической больницы (Корженевского, 4); 3-ей городской десткой клинической больницы (Кижеватова, 60/1); Санаторной школы-интерната 9 (Черниговская, 46).

Напомним, что 21 апреля вечером в минском микрорайоне Чижовка затопило проезжую часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ни воды, ни отопления: третьи сутки жители Новой Боровой в Минске - в экстремальных условиях.

Сначала в столичном микрорайоне пропала вода, а потом еще произошла авария на котельной. Что говорят службы и правозащитники? (подробности)

В Минске повреждена тепломагистраль - восстановить теплоснабжение обещают вечером 22 января.

Работает ремонтная бригада, в школах перенесли занятия. (подробности)

Стала известна причина коммунального ЧП в Малиновке. Почему аварии стали случаться чаще?

Обещают, что тепло в домах вернется во второй половине для 22 января. (подробности)