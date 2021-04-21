В МЧС сообщили, что из-за прорыва трубы был поврежден подземный газопровод. Фото: tut.by

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за прорыва трубы был поврежден подземный газопровод среднего давления D-63 мм.

Сотрудники Мингаза ограничили лентой участок вокруг места утечки воды.

Напомним, что в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска 21 апреля произошло ЧП - произошло повреждение крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе из стройплощадок.

В Мингорисполкоме предупреждают о том, что предполагаемое последствие аварии – временное ухудшение качества воды.

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