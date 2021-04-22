К лидеру белорусской группы Gods Tower Владиславу Новожилову из-за комментария на Youtube пришли из Следственного комитета

Белорусским музыкантом Владиславом Новожиловым заинтересовались следственные органы из-за комментария на Ютубе. Фото: delaemvmeste.by

21 апреля к лидеру белорусской метал-группы Gods Tower Владиславу Новожилову, известному под сценическим псевдонимом Lesley Knife, пришли сотрудники Следственного комитета. Артист успел написать на своей странице в Фейсбуке «Пришел СК». Позже он написал комментарий с просьбой друзьям и знакомым не звонить ему в ближайшее время, так как телефона у него «больше нет».

Жена Владислава Ирина рассказала гомельскому изданию «Сильные Новости», что сотрудники следственного комитета приехали к ней на работу, чтобы с ее помощью попасть в квартиру, так как, по их словам, Владислав находится в квартире, но не открывает двери. Женщина вначале не хотела этого делать, но в конце концов силовикам все же удалось попасть в квартиру. Сотрудники СК объяснили ей, что визит связан с оскорбительным комментарием на Youtube и заверили, что будут вести себя корректно, сообщает издание.

Позже в СМИ появилась информация, что Владислава отправили на психологическую экспертизу. В понедельник музыкант, который сейчас живет в Минске, вместе с адвокатом должен приехать в Гомель и явиться в СК для дачи показаний. В отношении Новожилова возбудили уголовное дело. Комментарий, о котором идет речь, был оставлен в августе 2020 года и был адресован гомельскому губернатору.

Lesley Knife в сентябре вместе с Александром Помидоровым задержали после уличного концерта в сквере на Ангарской в Минске. На концерте было около 200 зрителей. Владиславу Новожилову присудили 8 суток административного ареста.

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