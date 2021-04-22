Фотофакт. В Минске «Опель» врезался в троллейбус: пострадали шестеро взрослых и ребенок

В Минске легковой автомобиль не уступил дорогу троллейбусу. Фото: ГАИ.

Авария с участием легкового авто и троллейбуса произошла в Минске 21 апреля в 21.15. По предварительной информации, «Опель», который ехал по улице Севастопольской, на пересечении с улицей Кнорина не уступил дорогу троллейбусу и столкнулся с ним. Водитель проигнорировал знак «Движение без остановки запрещено», сообщает ГАИ.

Троллейбус потерял управление, врезался в светофор, остановку и бетонное ограждение. Фото: ГАИ.

После того, как «Опель» врезался в троллейбус, водитель троллейбуса потеряла контроль над управлением. Троллейбус снес светофор и остановку общественного транспорта, а потом врезался в бетонное ограждение.

Водитель легковушки проигрнорировал требования знака "Движение без остановки запрещено". Фото: ГАИ.

-Ребенок, трое взрослых пассажиров троллейбуса, двое пассажиров «Опеля» и его водитель получили легкие телесные повреждения, их доставили в больницу, - рассказал инспектор ДПС отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Павел Неверовский. – По факту произошедшего проводится проверка.

Пострадали семеро, среди получивших травмы есть ребенок. Фото: ГАИ.

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