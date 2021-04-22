Авария в Минске, из-за которой машины плавали, а в больницы подвозили воду в цистернах: в 23.36 перекрыли газ, в 00.15 локализован прорыв водопровода

В Минске прорвало водопровод и газовую трубу. Фото: МЧС.

Сообщение о том, что прорвался трубопровод на улице Убборевича, 176 в Минске, поступило в МЧС в 21.13. В октябрьском, Ленинском и частично в Заводском районе в домах вода пропала совсем или текла из кранов чисто символически. Зато улицы затопило. Так, в микрорайоне Чижовка автомобили не ехали, а рассекали волны. В 22.14 в МЧС поступила информация, что поврежден и газопровод диаметром 32 мм.

Аварийная бригада УП «Мингаз» занялась устранением прорыва газопровода. Подразделения МЧС занимались откачкой воды, обеспечением работы котельной 4-го хлебозавода. К четырем больницам и школе-интернату подвезли воду в цистернах.

-В 23.36 порыв газового трубопровода локализован (перекрыт). В 00.15 повреждение водовода полностью локализовано, УП «Мингаз» приступил к ликвидации порыва газового трубопровода, - сообщает пресс-служба МЧС.

-Питьевой водой были обеспечены 10-я городская клиническая больница, 11-я, 3-я городская детская клиническая больница, Больница скорой медицинской помощи, Санаторная школа-интернат №9, УЗ «Городская гинекологическая больница г.Минска», - уточнили в МЧС.

Причина аварии устанавливается. Мингорисполком предупредил, что возможно, на некоторое время качество воды в пострадавших от прорыва водопровода районах может ухудшиться.

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