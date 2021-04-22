По Новополоцку гуляла медведица с медвежонком

Новополочанин пометил на карте место, где наблюдал прогулку медведей по Новополоцку. Сфотографировать животных не успел - предпочел побыстрее уйти. Фото: Город212

Новополочанин во время вечерней прогулки увидел медведицу с медвежонком, которые тоже прогуливались по городу. Историю рассказывает gorod214.

Это произошло 20 апреля, когда мужчина находился на спортивной площадке недалеко от пересечения улиц Слободская и Ктаторова. Заметив животных, он осторожно ушел оттуда и не успел их сфотографировать. Однако мужчина решил предупредить жителей этого района, что где-то рядом может бродить медведица с медвежонком, и отметил точкой на карте место, где наблюдал животных.

Дикие животные довольно часто заходят в населенные пункты в Беларуси. Так, в Могилеве недавно водитель снял смешное видео разговора с косулями, которые переходили дорогу. А в Витебске однажды в окне шейпинг-клуба застрял упитанный енот. Наверное, решил привести себя в форму к лету.

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