Санэпидслужба Минска рекомендует не пить воду из-под крана

В Минске не рекомендовано пить воду из-под крана, пока не будут известны результаты ее исследований после аварии. Пользоваться лучше бутилированной или привозной водой. Фото: БЕЛТА.

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска рекомендует жителям и гостям белорусской столицы на какое-то время воздержаться от употребления водопроводной воды. Это связано с прорывом водопровода и газопровода вечером 21 апреля. Из-за аварии без воды остались два микрорайона полностью и один частично.

-Сейчас специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и "Минскводоканала" осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы, - сообщается в телеграм-канале Минского горисполкома «Минск.Официально».

Специалисты просят подождать результатов исследований.

— До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду, - прокомментировала ситуацию главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

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