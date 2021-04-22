Дешевый ополаскиватель против COVID-19 – ученые рассказали, как гигиена полости рта не пустит вирус в легкие

Спросите у вашего стоматолога, есть ли у вас недочеты в гигиене полости рта. Правильный уход за зубами и деснами в пандемию может спасти жизнь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Медики рассказали, что поможет предотвратить попадание вируса COVID-19 изо рта в легкие. Это обычная традиционная гигиена полости рта, пишет МедикФорум.

Исследования показали, что если ковид проник в ротовую полость, то из слюны он может попасть в легкие, а если у человека есть заболевания десен, то изо рта вирус попадает непосредственно в кровоток.

Накопление зубного налета и воспаление пародонта еще больше увеличивают вероятность того, что вирус SARS-CoV-2 достигнет легких и вызовет более серьезные случаи инфекции, считают исследователи.

Медики также отмечают, что традиционные простые ежедневные меры по поддержанию гигиены полости рта уменьшают ковид-риски. Так, уже есть доказательства, что некоторые ингредиенты даже дешевых широко доступных средств для полоскания рта очень эффективно борются с коронавирусом. Ежедневная гигиена полости рта и контроль зубного налета во время пандемии могут спасти человеку жизнь, отмечают исследователи.

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