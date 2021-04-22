«За мной бегает дядя с ножом». В Новогрудке второклассница позвонила в милицию и сказала, что ее хотят убить

Девочка позвонила в милицию и сказала, что за ней гонится мужчина с ножом. Это оказалось неправдой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Новогрудке на линию 102 позвонил ребенок. Голос явно принадлежал маленькой девочке. Девочка не назвала своего имени, но рассказала, что в агрогородке Ледники за ней бегает мужчина с ножом и хочет ее убить.

Уже через 10 минут в Ледники выехал весь личный состав ИДН Новогрудского РОВД. Девочку нашли. Оказалось, что две семилетние подружки решили пошалить – звонили в милицию и рассказывали о том, чего в действительности не происходило. Всего девочки сделали три звонка. На самом деле им ничего не угрожало.

-Со слов малолетних девочек стало понятно, что свой поступок они не считали необдуманным и противоправным, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники ИДН вызвали родителей малолетних «сваттерш», те пообещали объяснить дочерям, почему нельзя просто так звонить в милицию.

ИДН Новогрудского РОВД проводит проверку по данному факту.

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