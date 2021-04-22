Песков сказал про уязвимость Беларуси и предупредил, что придется жить под внешней угрозой

Песков заявил, что ни одна из стран коллективного Запада не отреагировала на информацию о госперевороте в Беларуси. Фото: yandex.ru

В эфире «Беларусь 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал про попытку госпереворота в Беларуси, постоянную внешнюю угрозу и про способность дать отпор враждебной политике.

Озвученные спецслужбами планы заговорщиков для совершения госпереворота в Беларуси и планы по массированной кибератаке Песков назвал вопиющим событием. Но и предупредил, что России и Беларуси нужно привыкнуть жить в состоянии постоянных внешних угроз. И заметил, что уязвимость Беларуси сказывается усилением внешней опасности для России, и наоборот.

- И по отдельности Беларусь и Россия, и вместе мы являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран, - уверен пресс-секретарь Путина.

Еще он заметил, что в своем ежегодном послании российскому парламенту Владимир Путин уделил внимание белорусской политической повестке. В свою очередь Песков, заметил, что только считанные страны способны дать достойный отпор таким образом проявляющейся враждебной политике. А также обратил внимание на реакцию о готовящемся государственном перевороте со стороны западных государств.

- Ни одна из стран коллективного Запада так и не отреагировала на эту шокирующую информацию. Как будто само собой разумеющееся, - заключил Песков.

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