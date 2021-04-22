Вот где минчане из районов, пострадавших от прорыва водопровода, могут найти водовозы с чистой водой

Из- за аварии автомобили плыли по проезжей части. Фото: Раиса ЮДИНА

Мингорисполком рассказал, где в пострадавших от прорыва водопровода районах столицы стоят водовозы с чистой водой. Всего таких точек пять. Набрать воды минчане могут на улице Прушинских, 10, улице Прушинских, 72, улице Дроздовича, 2, улице Плеханова, 40 и проспекте Рокоссовского, 67. В исполкоме отметили, что при необходимости локации водовозов могут быть изменены.

Больницы, социальные учреждения, детские сады и школы, расположенные в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах, с утра уже объехали цистерны-водовозы. Водоснабжение в этих районах уже восстановлено, но качество воды могло ухудшиться. Санитарные службы взяли пробы воды и рекомендуют до обнародования результатов анализов не употреблять водопроводную воду.

Напомним, авария случилась 21 апреля около девяти часов вечера. В МЧС поступило сообщение о прорыве водопровода на улице Уборевича, позже оказалось, что поврежден и газопровод. После полуночи авария была локализована.

Сейчас на месте повреждения трубопровода еще идут аварийно-восстановительные работы, причины аварии выясняются, уточнили в Мингорисполкоме.

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Фото и видео того, как машины вплавь двигались по проезжей части из-за аварии водопровода, смотрите ЗДЕСЬ.