КГБ: Задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинение, и они признали вину

Следствие заявляет, что попытку подготовки переворота профинансировали из-за рубежа, а заговорщики сотрудничали с террористическими формированиями. Фото: pixabay.com.

О том, что следствием уже предъявлено обвинение четырем задержанным в Москве по подозрению в подготовке госпереворота в Беларуси, сообщил представитель КГБ в эфире «Беларусь 1».

По словам начальника отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константина Бычека, четырем задержанным предъявили обвинение в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (ч.1 ст.357 УК РБ).

- Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием, - подчеркнул Бычек.

И заявил, что один из задержанных - Юрий Зенкович признал вину в полном объеме и «сейчас активно дает показания».

Также сотрудник КГБ уточнил, что контроль и фиксация противоправной деятельности длилась около 6 месяцев. Александр Лукашенко был информирован о подготовке покушения с самого начала, о ходе спецоперации ему докладывали лично дважды в неделю.

- Глава государства лично координировал, курировал, давал отдельные поручения о проведении тех или иных мероприятий, - подчеркнул Бычек.

Напомним, по информации спецслужб по подозрению в подготовке госпереворота и убийства Александра Лукашенко в Москве задержали политолога Александра Федуту и юриста Юрия Зенковича, оппозиционера Григория Костусева задержали на следующий день, 12 апреля, в Шклове. Имя четвертого обвиняемого не называется.

По данным белорусского следствия, попытку подготовки переворота профинансировали из-за границы, а заговорщики еще были в тесном сотрудничестве с террористическими формированиями. Всего, по информации КГБ, прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти.

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