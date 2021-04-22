За интервью с Тихановской на главреда Intex-press составили два протокола и решают вопрос об уголовном деле

Владимир Янукевич не понимает, какие именно слова в интервью с Тихановской нарушили действующее законодательство. Фото: архив БАЖ.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что главному редактору газеты Intex-press в Барановичах вынесли прокурорское предупреждение за интервью со Светланой Тихановской, которое вышло в печать 14 апреля.

По информации БАЖ, 21 апреля главреда Владимира Янукевича вызвали на допрос в ГОВД, опрос длился 4,5 часа. На редактора Intex-press в итоге были составлены два протокола, а сейчас еще решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также вызывали в милицию в качестве свидетеля и журналистку Людмилу Стецко, написавшую интервью с экс-кандидатом на президентский пост.

Уточняется, что административные протоколы составлены за нарушение законодательства о СМИ (ч.4 и ч.5 ст. 23.5 КоАП).

Идет проверка по подозрению в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси (ст. 361 УК РБ).

Опрос главреда Intex-press по административным протоколам проводил майор милиции Николай Капелько, в рамках проверки по уголовному делу - майор милиции Алексей Поплавский.

- Мы всегда руководствуемся интересами читателей и их правом на получение информации. Это интервью не стало исключением. Мы не понимаем, какие именно слова в интервью нарушили действующее законодательство. В милиции мне тоже не смогли этого пояснить. Такое чувство, что не содержание, а сам факт этого интервью вызвал претензии к нам. Мы расцениваем это как давление на свободу слова, - заявил Владимир Янукевич.

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