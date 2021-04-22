Ученые рассказали, стоит ли беременным прививаться от COVID-19

Стало известно, рискуют ли беременные, вакцинируясь от ковида. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Медики ответили на вопрос, стоит ли вакцинироваться от COVID-19 во время беременности. Результаты публикует МедикФорум.

Беременные женщины в 1,3-1,4 раза чаще попадают в больницу, если они инфицированы ковидом, чем женщины того же возраста, имеющие такие же заболевания. Вакцины от COVID-19 не тестировали на беременных женщинах, но теоретически доказательств того, что они могут причинить будущим матерям вред, нет. Наоборот, антитела, индуцируемые вакциной, через плаценту и грудное молоко передаются ребенку и могут оказаться полезными для него.

Исследовав данные о беременных женщинах, которые получили вакцину, медики не нашли существенной разницы в реакциях организма, таких как боль, усталость, головная боль, повышение температуры.

- Исходы беременности, такие как выкидыш, мертворождение, осложнения беременности и младенческие исходы среди участников, ничем не отличаются от общих показателей у беременных женщин, которые не были вакцинированы против COVID-19, - сообщает издание.

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