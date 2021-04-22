В самом маленьком городе Беларуси нарисовали огромный мурал с белорусским художником. Угадаете, с кем?

Мурал, посвященный художнику Язэпу Дроздовичу, появился в Дисне. Фото: Евгений Сосюра.

О том, что в самом маленьком городе Беларуси - городе Дисна, в Миорском районе, появился уникальный мурал, сообщил ресурс ptushki.org.

На монументальной «картине» изображен знаменитый белорусский художник Язэп Дроздович. И это, пожалуй, самый большой во всей стране портрет Дроздовича.

Эскиз граффити нарисовал стрит-артер Алесь Kontra, а стену расписывал уже его коллега Евгений Сосюра.

Персону художники выбрали потому, что сам Дроздович когда-то учился в Дисненской гимназии и именно здесь ступил на путь творчества, делая зарисовки местных пейзажей. В Дисне художник Дроздович не только рисовал графические пейзажи с натуры, но и собирал для словарей народную лексику края, фольклор, составил сборник «Песни Дисненщины».

- Язэп Дроздович много путешествовал, но часто возвращался сюда. На эскиз я добавил несколько небесных объектов из базовой астрономии - науки, оказавшей сильное влияние на творчество Дроздовича. А вот пейзаж на эскизе - это авторство самого Дроздовича, это его родной застенок Пуньки, где он родился и где прошло его детство, - Алесь Kontra.

Увидеть мурал вживую можно по адресу: город Дисна, улица Юбилейная, д.27. Фото: Евгений Сосюра.

Художники рассказали, что идею мурала поддержали и местные жители. Они, пока шла роспись стен, неоднократно подходили и благодарили ребят.

- Большинство не знали, кто такой Дроздович, и мы рассказывали. Но были и те, кто его легко узнавал. Одна старушка даже рассказала, что в детстве видела, как он расписывал какие-то ткани, и подробно описала, как он выглядел, - поделился стрит-артер.

Если будете в Дисне, вы найдете этот мурал по адресу Юбилейная, 27. А рядом с ним находится здание бывшей гимназии, в которой и учился Язэп Дроздович.

Мурал создан в рамках проекта, реализуемого Миорским райисполкомом, общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и Латвийским сельским форумом при финансовой поддержке Евросоюза. Уникальные муралы Алеся Kontra есть в Миорах и в деревне Перебродье.

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