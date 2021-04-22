В МИД рассказали, что думают об аккредитации в Литве посла США в Беларуси

Посол США в Беларуси Джули Фишер начнет работать из Литвы. Фото: state.gov

Появившуюся информацию о том, что назначенную послом США в Беларуси Джули Фишер могут временно аккредитовать в Литве, прокомментировали в Министерстве иностранных дел Беларуси. Напомним, Фишер пока не получила белорусскую визу, поэтому не может въехать в страну и сейчас находится в Литве.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз отметил, что к ним еще не поступали официальные сведения о таком возможном развитии событий, в то же время заявил:

- Академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации?

Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси предположили «чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит - в Литве будут два посла США, которые будут представлять там американские интересы».

Вместе с тем в МИД считают, что «посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь». Это «совершенно очевидно», добавили в ведомстве.

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