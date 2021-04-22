Четвертый фигурант - женщина. Стало известно, кого еще могли задержать за попытку госпереворота в Беларуси и покушении на Лукашенко

Стало известно, кого еще могли задержать за попытку госпереворота в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Стало известно о четвертом фигуранте в истории с подготовкой государственного переворота в Беларуси и покушения на Александра Лукашенко, о чем рассказывали спецслужбы. Накануне, 21 апреля, в эфире «Беларусь-1» представитель Комитета госбезопасности сообщил о задержании четырех человек в рамках этого дела, однако пока были известны имена только троих: это адвокат из США Юрий Зенкович, литературовед и политолог Александр Федута, а также глава партии БНФ Григорий Костусев.

Предположительно, четвертый фигурант - женщина. По информации nn.by, речь может идти об Ольге Голубович, которую, по неофициальной информации, также задерживал КГБ. Родственники Ольги пока ничего не говорят, однако изданию известно, что женщине 43 года, она работала школьным социальным педагогом в Свислочи, была депутатом поселкового совета, представляя партию БНФ.

В какое-то время Голубович занималась делами офиса Юрия Зенковича в Минске, помогая желающим эмигрировать в США. Официальной информации о причастности Ольги к делу о перевороте пока нет.