Мезенцев заявил, что Беларусь выберет глубину интеграции с Россией

Дмитрий Мезенцев сказал, что решение по интеграции Минск примет, учитывая сделанные Москвой предложения. Фото: пресс-служба посольства России в Беларуси.

О том, как проходит обсуждение интеграционных процессов между Россией и Беларусью, в интервью «РИА Новости» рассказал Дмитрий Мезенцев, экс-посол России в Беларуси, госсекретарь Союзного государства.

По словам Мезенцева, сейчас обе стороны научились «максимально прислушиваться к аргументам каждой», обсуждая интеграцию. Также он заметил, что недавние переговоры между главой правительства России Михаилом Мишустиным и премьером Беларуси Романом Головченко, а также отдельно Мишустиным и Лукашенко подтверждают, что между странами - новый уровень взаимодействия.

В то же время Мезенцев заметил, что решение по глубине экономической интеграции с Россией будет принимать Минск, учитывая сделанные Москвой предложения. И добавил, что 26 союзных программ, основанных на принципах равноправия, взаимоуважения и партнерства уже могут быть представлены к подписанию. А затем подчеркнул, что речь сейчас уже идет именно о союзных программах интеграции, а не о дорожных картах, как это было ранее.

- Это подтверждение уже другого масштаба взаимодействия и иной глубины сотрудничества по интеграционной повестке, - заключил Дмитрий Мезенцев.

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