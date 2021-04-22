Видеофакт. Кто встречал Лукашенко в аэропорту Москвы

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Фото: Андрей Стасевич | БелТА | ТАСС

В четверг, 22 апреля, Александр Лукашенко прилетел с официальным визитом в Россию. Видео с подписью «Лукашенко уже в Москве!», опубликовал приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».

В аэропорту прибывшего на переговоры с Путиным Александра Лукашенко встречали российские и белорусские чиновники. Там были также замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Пожимая руку Лукашенко, представитель российской дипломатии пожелал: «Хороших вам переговоров». На что Лукашенко ответил: «Спасибо».

В рамках рабочего визита в Москву переговоры Лукашенко с Путиным запланированы на этот же день, четверг 22 апреля.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что главными темами переговоров белорусского и российского президентов станет союзная тематика, а также «совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы».

Интересно, что в этот раз Александр Лукашенко полетел в Москву не на самом топовом борте, который страна купила в Туркменистане. Для полета в Москву был выбран более скромны борт – Boeing 737. Напомним, это самолет осенью прошлого года попал в небольшой скандал. Борт прилетел в немецкий Гамбург на обслуживание, но профсоюз Lufthansa Technik отказывается его обслуживать. А первый самолет Александра Лукашенко Ту-154 пробовали продать с аукциона – но покупателей не нашлось.

В Москве белорусская делегация, судя по всему, заселилась в отель “Националь”, который находится на Манежной площади возле Кремля. По крайней мере, именно возле этого отеля очевидцы видели кортеж президента Беларуси. Отель построен в 1900 - 1902 годах по проекту архитектора Александр Иванова. На момент открытия считался одним из самых престижных в Москве. После Революции 1917 года несколько лет в здании размещалось общежитие для чиновников советского правительства. В 1932 году гостиницу возродили под прежним названием. В 1980-х годах было принято решение о реставрации «Националя». В 1991-ом генеральным подрядчиком была выбрана австрийская компания «Рогнер». 22 декабря 2011 года в Москве состоялся аукцион, где были выставлены на продажу акции гостиницы. Полный пакет приобрел за 150 миллионов долларов бизнесмен Саит-Салам Гуцериев - это брат российского миллиардера Михаила Гуцериева, который считается другом Александра Лукашенко.

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