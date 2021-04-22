Доллар стал дешеветь: курс валют в Беларуси на 22 апреля

Доллар подешевел на валютных торгах. Фото: Надежда БУТОВИЧ

К концу рабочей недели доллар начал падать в цене, а евро и российский рубль, наоборот, увеличили свою стоимость. О том, как прошли очередные валютные торги в четверг, 22 апреля, сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так доллар потерял от своей стоимости 0,0033 белорусского рубля. В итоге один «зеленый» подешевел до 2,5947 белрубля.

Европейская валюта, как говорилось выше, стала тяжелее. Добавив к стоимости 0,0044 белрубля евро достиг стоимости в 3,1253 белорусского рубля.

Также прибавил в весе и российский рубль, приплюсовав 0,0137 белорусского рубля. Сто рублей РФ по курсу сейчас стоят 3,3951 белрубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За месяц куриное филе подорожало на 1,5 рубля, грудка - на рубль, а голень неожиданно подешевела: разбираемся, почему изменяются цены.

По данным Белстата, в марте мясо и птица - в числе лидеров по подорожанию в Беларуси (подробности).

Белорусское правительство нашло способ увеличить число арендного жилья: на этом смогут заработать и простые люди.

Для расширения сектора будут привлекать инвесторов и пустующий жилфонд (подробности).

В Нацбанке объяснили новый указ в сфере валютного регулирования и контроля.

Новый указ был подписан накануне (подробности).

В Беларуси снова уменьшили пособие на погребение.

«Похоронные» сократились еще на 13 белорусских рублей (подробности).