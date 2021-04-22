Град и шквалистый ветер. Синоптики рассказали о первых весенних грозах в Беларуси

Град, мокрый снег и шквалистый ветер ожидаются в Беларуси Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Классик любил грозу в начале мая, а в Беларуси первые весенние грозы прогнозируют уже на 22 апреля. Причем, греметь будет на большей части территории страны, в том числе в Минске. При грозах местами ожидается шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду, а еще и град. Грозовая деятельность сохранится до конца дня, прогнозирует Белгидромет, предупреждая об оранжевом уровне опасности.

Похожий же прогноз сохраняется и на пятницу, 23 апреля, уровень опасности - желтый. Днем местами по стране ожидаются грозы, в отдельных районах порывы ветра 15-20 м/с.

В целом, с 23 апреля в Беларуси начнется похолодание. Погоду будет определять неустойчивая холодная воздушная масса. Местами будут идти осадки, в том числе - мокрый снег. Сколько продлится такая погода, пока не известно. По предварительным данным, еще и в начале следующей недели будет холодно и с мокрым снегом.