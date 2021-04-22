В Минздраве рассказали о результатах проверки проб воды в пострадавших от аварии районах Минска

В Минздраве рассказали о результатах проверки качества воды в пострадавших от аварии районах Минска

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска 22 апреля с 6.40 до 7.50 отобрали пробы питьевой воды для лабораторных исследований по показателям микробиологической и химической безопасности в тех районах, которые пострадали от аварии накануне. Пока пить воду из-под крана можно не всем.

«Согласно результатам лабораторных исследований пробы воды, отобранные из пробоотборного крана РПНС «Курасовщина-1», ул. Корженевского, 8б не соответствуют по показателю «мутность» и содержанию железа; пробы воды, отобранные из пробоотборного крана РПНС «Серебрянка», ул. Рокоссовского, 12/2 не соответствуют по показателям «цветность», «мутность» и содержанию железа», – сказано в сообщении Минздрава.

В министерстве добавили, что пробы воды, отобранные в камере переключения №5, ул. Чижевских, соответствуют по всем исследованным показателям.

Чуть позже там доавили, что, согласно результатам лабораторных исследований, проведенных в 14.00 22 апреля, пробы воды, отобранные в учреждениях образования Заводского района Минска:

- Дошкольный центр развития ребенка №276,

- Ясли-сад №175,

- Ясли-сад №322 соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

Специалисты продолжают контролировать качество питьевой воды, подаваемой населению Заводского, Ленинского и Октябрьского районов .

«Учитывая полученные результаты исследований, рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду», – уточнили в Минздраве.

Напомним, что авария произошла 21 апреля. Жители Октябрьского, Ленинского и Заводского районов Минска вечером остались без воды. Причиной нарушения водоснабжения в Мингорисполкоме назвали повреждение крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе из стройплощадок.

Чуть позже в тот же вечер в МЧС сообщили, что из-за прорыва трубы был поврежден подземный газопровод среднего давления D-63 мм.

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