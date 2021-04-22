МАРТ напомнил, куда пожаловаться в случае роста цен на питьевую воду после аварии в Чижовке

МАРТ: Злоупотребления при формировании цен на питьевую воду недопустимы. Фото: pixabay

Злоупотребления при формировании цен на питьевую воду недопустимы. Об этом напомнили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли в связи с аварией в Минске, в результате которой было нарушено водоснабжение в трех районах города.

«Учитывая сложившуюся в некоторых районах города Минска ситуацию с питьевой водой, МАРТ держит вопрос на особом контроле. Питьевая вода включена в перечень социально значимых товаров. В связи с чем с учетом складывающейся ситуации министерство настоятельно рекомендует придерживаться уровня торговых надбавок на нее в размере не более 30%», – сообщили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что сообщать о значительном росте цен можно через онлайн-форму. Нарушителям грозит административная ответственность.

Напомним, что авария произошла вечером 21 апреля, в результате без воды остались три района Минска: Октябрьский, Ленинский и Заводской.

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